Fethullahçı isimden Urfa'daki sel felaketine ilişkin çirkin paylaşım

Fethullahçı Cevheri Güven'in Şanlıurfa’daki sel felaketine ilişkin 'Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş' mesajıyla yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Haber Merkezi

Fethullahçı Cevheri Güven sosyal medyada, Şanlıurfa’da sele kapılmış bir yurttaşın videosuyla “Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş” paylaşımında bulundu.

Güven’in halkın sorunlarıyla ve karşı karşıya kaldığı güçlüklerle dalga geçen bu paylaşımı büyük tepki topladı.

15 Temmuz sonrası yurtdışına çıkan Fethullahçı Cevheri Güven’in, can kaybıyla sonuçlanan selle ilgili bu çirkin paylaşımı, devletin ihtiyaçlarını karşılayamadığı bölgedeki yurttaşların sorunlarıyla ilgili olmadığını da ortaya koyuyor.

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