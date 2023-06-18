Fethiye'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı depremzede çocuk yaşamını yitirdi

Fethiye'de yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki İlke Yeşilkaya'ya otomobil çarptı. Deprem sonrası ailesiyle Hatay'dan Fethiye'ye geldiği öğrenilen çocuk yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki depremzede çocuk hayatını kaybetti.

Y.Ç.İ'nin kullandığı 48 HJ 578 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya karayolu Mezarlık Kavşağı'nda, trafik ışıklarındaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan İlke Yeşilkaya'ya (15) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yeşilkaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yeşilkaya'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ailesiyle Hatay'dan Fethiye'ye geldiği öğrenildi. (AA)

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