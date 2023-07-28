Muğla’nın Fethiye ilçesi Katrancı Koyu'nda ormanlık alanda yangın başladı.
soL'un edindiği bilgiye göre çevredeki kamp alanlarında tahliye kararı alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
patronların ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Fethiye Katrancı Koyu'nda orman yangını
Fethiye'deki Katrancı Koyu'nda orman yangını çıktı. Çevredeki kamp alanlarında tahliye kararı alındığı öğrenildi.
soL - Muğla
Muğla’nın Fethiye ilçesi Katrancı Koyu'nda ormanlık alanda yangın başladı.
soL'un edindiği bilgiye göre çevredeki kamp alanlarında tahliye kararı alındı.