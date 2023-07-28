Fethiye Katrancı Koyu'nda orman yangını

Fethiye'deki Katrancı Koyu'nda orman yangını çıktı. Çevredeki kamp alanlarında tahliye kararı alındığı öğrenildi.

soL - Muğla

Muğla’nın Fethiye ilçesi Katrancı Koyu'nda ormanlık alanda yangın başladı. 

soL'un edindiği bilgiye göre çevredeki kamp alanlarında tahliye kararı alındı.

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