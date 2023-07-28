Kıyıları yeniden belirlendi: 'Demircili koyu yapılaşmaya açılıyor'

İzmir Urla’nın koylarından Demircili’ye yönelik yapılaşma planının devreye sokulduğu ileri sürülüyor. İlk aşamada bölgenin kıyı kenar çizgisi yeniden belirlenirken, koyda 357 bin 306 metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmak istendiğini iddia ediliyor.



Gazete Yenigün'de yer alan habere göre Yağcılar Köyü sınırları içindeki Demircili koyuna ilişkin plan iki aşamalı olarak devreye sokuldu. Koydaki kıyı kenar çizgisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden belirlendi. Bakanlığın kararı doğrultusunda belediyenin aldığı karar askıya çıkarıldı.

Proje çizimi kapsamında 8 ayrı yapılaşma bölgesi öngörülüyor. Koyun kıyı bölgesi, 48 bin 500’er metrekarelik 5 ayrı yapılaşma bölgesine ayrılıyor. Toplamda 357 bin 306 metrekarelik bölgenin “6 No’lu alan” olarak belirlenen giriş bölümü otopark yapımı için düşünülüyor. 57 bin 460 metrekarelik 7 No’lu alana marina yapılması planlanıyor. Koyun ucunda yarımada şeklinde yer alan 72 bin metrekarelik bölüm de konaklama ve sosyal tesis alanı, yani otel için ayrılmış durumda.

SİT derecesi düşürüldü

Aynı bölgedeki Yağcılar’ın SİT derecesi statüsü de düşürüldü. 1995’ten bu yana 1. derece arkeolojik SİT kapsamındaki alan, 3. derece arkeolojik SİT statüsüne indirildi. İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kurulu’nun arkeolojik alanla ilgili kararı Resmi Gazete’de de yayınlandı.