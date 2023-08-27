Fethiye Belediye Başkanının adının yer aldığı Türk bayrağı tasarımına soruşturma

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üzerinde CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca'nın adı ile belediye logosunun yer aldığı Türk bayraklarının tasarlanıp, reklam panolarına asılmasına ilişkin adli ve idari işlem başlatıldı.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilçede ana caddelerdeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına söz konusu tasarımın yer aldığı görsellerin asıldığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.