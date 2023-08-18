AKP'li belediyenin eski zabıta müdürüne 'dilendirilen çocukları istismar' soruşturması

AKP'li Fatih Belediyesi’nin eski zabıta amiri Ahmet B. hakkında, Sultanahmet’te “dilendirilen çocukları istismar ettiği” öne sürülerek soruşturma başlatıldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; şu an AKP’li Sultangazi Belediyesi’nde görev yapan Ahmet B. hakkında, şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bir soruşturma başlatıldı.

Eski belediye çalışanı S.D., soruşturma kapsamında ifade verdi. S.D., “Zabıta Ahmet B.’nin Sultanahmet bölgesinde dilendirilen iki kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığını” öne sürdü. S.D. ifadesinde, “Sultangazi Belediyesi’ne bu olayı mail göndererek bildirdim ancak işlem yapmadılar” dedi.

Ses kayıtları dosyada

Çocukların istismar edilmesini delillendirmek için savcılığa ses kayıtlarının sunulduğu da öğrenildi. Eski Fatih Belediyesi zabıta gece ekip amiri Ahmet B.’ye ait olduğu öne sürülen ancak teyit edilemeyen ses kayıtları, istismarı doğruluyor. Çocukların ses kayıtlarını belediyeye gönderdiği, ancak yetkililerin Ahmet B. hakkında idari ve adli bir işlem yapmadığı da iddialar arasında.

Soruşturma iki ay önce başladı

Ahmet B. iddiaları reddederken, savcılığın kendisi hakkında soruşturma başlattığını kabul etti. Ahmet B., soruşturma kapsamda ifadesinin alındığını da söyledi.

Ahmet B.’nin avukatı yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki iddiaları yalanladı. İsminin açıklanmasını istemeyen avukat, şunları söyledi: “Olay 3 yıl önce dilencilerden rüşvet aldığı için zabıta müdürlüğünden atılan bir şahsın şahsi intikam serüveninden ibarettir. Ses kayıtlarından bahsediliyor fakat o ses kayıtlarındaki sesin kime ait olduğu, ifadelerin ne olduğu henüz çözümlenmiş değil. Konu Savcılık aşamasındadır. Henüz 2 ay önce başlamış bir soruşturma söz konusu. Kaynağı belirsiz bir takım hukuka aykırı deliller üzerinden kimsenin masumiyet karinesi ihlal edilemez.”

Fatih Belediyesi ile Sultangazi Belediyesi yetkileri ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

'Olayın üzerini kapattılar'

Bir başka dava kapsamında ifade veren dilenci A.O., Ahmet B.’ye ilişkin şunları dile getirdi:

"Gece ekip amirliği yaptığı sırada dilencileri dövdüğünü, edep yerlerine biber gazı sıktığını, Suriyeli iki bayanı taciz ettiğini, tacize uğrayan Z. adlı dilenci kız bana söyledi. Zabıta memurunun bunun üzerine bir başka belediyeye gönderildiğini öğrendim.”

Ayrıca A.O., verdiği ifadede, Fatih Belediyesi’nin olayın üzerini kapattığını da iddia etti.