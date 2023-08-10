Bakanlıktan 'koruma altındaki çocuk istismara uğradı' iddialarına açıklama: 'İnceliyoruz'

Abisinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından cinsel istimara uğrayan özel gereksinimli bir çocuğun, devlet korumasına alındıktan sonra da cinsel istismara uğradığı iddia edildi.

Birgün'de yer alan haberin ardından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iddiaların soruşturulduğunu kaydetti.

Mağdur çocuk B.A.'nın korumaya alınmadan önce istismara maruz kaldığını hatırlatan açıklamada sanıklar tutuklu olup yargılamalarının devam ettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

''Çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetleri uzman ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Rehabilitasyon süreci devam eden B.A.’nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı ve her kurumdan izinsiz ayrıldığında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca teslimi sağlanmıştır.

B.A.’nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar ilgili Bakanlıklarla iş birliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A.’nın hali hazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir."