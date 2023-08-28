Festival alanında bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Tarım ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen konser sonrası çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki Enes Şipal hayatını kaybetti.

DHA'nın aktardığına göre; olay, dün gece Buldan Caddesi'nde meydana geldi. Festival kapsamında düzenlenen konser alanında iki grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Enes Şipal, göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şipal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kavgaya karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.