Ferhat Tunç: Adalet Bakanlığı hakkımda kırmızı bülten çıkartılmasını talep etti

2019 yılından itibaren yurt dışında yaşamaya başlayan halk müziği sanatçısı Ferhat Tunç, hakkında kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunulduğunu duyurdu.

Adalet Bakanlığı tarafından Interpol'e yapılan talebin gerekçesi, Tunç'un "yurt dışında faaliyetlerini sürdürdüğü" olarak belirtildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Tunç, "Tek faaliyetim, sürgün koşullarında nefes almamı sağlayan müziğimdir. Anlaşılan odur ki burada yaptığım eserler ve konser faaliyetim, Türkiye için bir tehdit sayılıyor!" açıklamasında bulundu.

Tunç, talebin reddedilmesi için hukuki itirazlarda bulunacağını aktardı.

Tunç'un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Doğrusu çok şaşkınım! Adalet Bakanlığı hakkımda kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunmuş. Ülkeden ayrılmama neden olan, hakkımda açılmış davaları avukatım Fatma Hopikoğlu aracılığıyla takip etmekteyim. İkamet ettiğim Almanya'da ifademin alınması için her seferinde talebimiz oldu. Almanya, tüm davalarla ilgili Türk yargısının ifademin alınması yönündeki talebini her seferinde geri çevirdi; hakkımdaki iddiaların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek.

"Adalet Bakanlığının 'kırmızı bülten' talebinde, 'yurt dışında faliyetlerimi sürdürdüğüm' belirtilmiş. Doğrudur, yeni eserler üretirken, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede konserler de veriyorum. Tek faaliyetim, sürgün koşullarında nefes almamı sağlayan müziğimdir. Anlaşılan odur ki burada yaptığım eserler ve konser faaliyetim, Türkiye için bir tehdit sayılıyor! En son 'Çapulcu' adlı eserime bozulmuş olduklarını da aklımdan geçirmedim değil. Bunun için yapabileceğim bir şey yok.

"Interpol'ün Türkiye'nin bu talebini kabul etmeyeceğini ve geri çevireceğine inanıyorum. Böylesine keyfi dayatmalarla sürgünde de olsam seyahat özgürlüğümle birlikte sanatsal faaliyetlerimin engellenmesine izin vermeyeceğim. Talebin reddedilmesi için hukuki itirazlarım olacak elbette.

"Türkiye Adalet Bakanlığını bu konularda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Ayıptır, günahtır! Geçmiş yıllardan ders çıkarılmalı; bu hamleler ülkenin tarihinde kara bir leke olarak kalır!"

2019 yılında yurt dışına çıkmıştı

24 Haziran 2018'de gerçekleşen seçimlerde HDP'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Tunç, 2019 yılında yurtdışına gittiğini açıklamıştı.

Tunç söz konusu kararını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Hakkımdaki 2 yıllık hapis cezası kararıyla yetinmediler; düğmeye basılmış gibi ‘örgüt propagandası’ ve ‘örgüt üyeliği’ iddialarıyla çok sayıda yeni soruşturma ve davalar açtılar. Dahası hedef gösterdiler.

"Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle zor bir yolculuğa çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak. Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim."