Almanya Türkiye'nin Ferhat Tunç talebini reddetti

Ferhat Tunç'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanı hakaret" iddiasıyla yargılandığı davanın 15’inci duruşması Büyükçekmece 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Tunç yurt dışında olması nedeniyle katılmazken, avukatı Fatma Hopikoğlu ise mazeret bildirdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre mahkeme, bir önceki duruşmada istinabe (davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması işlemi) yoluyla Tunç’un beyanlarına başvurulmasına dair yazdığı müzekkereye yanıt geldiğini paylaştı. Mahkeme yanıtta, Almanya Darmstadt Savcılığı'nın açıklamayı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği ve bu nedenle Tunç’un beyanlarını almadığını aktardı.

Mahkeme, daha sonra ara kararını oluşturarak, önceki celsede yer verdiği söz konusu talepten vazgeçti. Ancak mahkeme, Tunç hakkında verdiği yakalama kararının ise beklenmesine karar vererek, duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.

Ferhat Tunç hakkında 'tekrar yakalama kararı'

Ferhat Tunç hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 2018'de dava açılmıştı. 10 ayrı tweetin yer aldığı iddianame, Büyükçekmece 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, davada 'örgüt propagandası' suçlamasıyla 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezası verilmişti. Almanya dönüşü havaalanında gözaltına alınan sanatçı serbest bırakılmış, ardından hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı.