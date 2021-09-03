Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde tepki çeken olay: Gözaltına alındılar

Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy için dün Teşvikiye Caminde kılınan cenaze namazından sonra naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, cenaze aracı camiden çıktığı sırada tabutun üzerinde Galatasaray Liselilerin üyesi olduğu Galatasaraylılar Derneği'nin bayrağını gören 4 holigan Beşiktaş lehine sloganlar atmaya başladı. Kalabalığa doğru ilerleyen dört kişi cenazedeki vatandaşlar tarafından darp edilmek istendi.

Polis araya girerek şahısları gözaltına alıp Harbiye Polis Merkezine götürdü.

4 kişinin ifadesinde "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık, çok üzgünüz" dedikleri öğrenildi.