Ferhan Şensoy son röportajında böyle seslenmişti: Eğilip bükülme devrinde değiliz!

Ülke tiyatrosunun usta sanatçısı Ferhan Şensoy, geçirdiği rahatsızlık sonrası bugün yaşamını yitirdi.

Şensoy, bundan sadece iki ay önce verdiği bir röportajda önemli mesajlar vermiş, mücadele çağrısı yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ‘İST’ isimli dergisi için Tolga Akyıldız’a konuşan Şensoy, Beyoğlu’nun çöküşünü büyük bir hüzünle izlediğini söylemiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

“İstanbul, özellikle Beyoğlu benim çocukluğumun, gençliğimin çok güzel platosuydu. Şimdi baktığımda bana o güzel yılları anımsatan hiçbir şey yok! Anılarımın üzerinden dozerle geçildi… Ses-1885’i korumak gibi bir görevim olmasa İstanbul’a, Beyoğlu’na ayak basmam!" diyen Şensoy, "Orta yolcu biri değilim; sanatta da gündelik hayatta da böyle bir tavrı kabul etmiyorum. Sağ parti seçmeninden oy devşirmeye çalışan politikacıları çok gördük, bugüne dek başarılı olduklarına tanıklık etmedik. Eğilip bükülme devrinde değiliz. Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var! Belki o gün gelirse, Beyoğlu yine bir kültür sanat merkezi olur, ben de tekrar sokağa çıkarım" ifadesini kullandı.