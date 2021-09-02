Ferhan Şensoy Ses Tiyatrosu’ndan uğurlandı

Sanatçı dostları, izleyicileri, okurları, ailesi ve sevenleri bugün Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy’u uğurladı.

Galatasaray Lisesi’nin ve Ortaoyuncular’ın geleneği doğrultusunda sunuculuğu üstlenen Okan Bayülgen, “Dünya çapında bir sanatçıyı uğurluyoruz” sözleriyle töreni açtı.

Daha sonra sırasıyla Celâl Belgil, Gökhan Şeşen, Zeliha Berksoy, Nedim Gürsel, Şevket Çoruh, Demet Taner, Ali Poyrazoğlu, sanatçının eski eşi Derya Baykal, kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Neriman Derya Şensoy, oğlu Mert Baykal, eşi Elif Durdu Şensoy ve Cihat Tamer söz alarak Ferhan Şensoy ile ilgili duygularını ve anılarını aktardı.

Demet Taner “Ferhan Şensoy, bir kuyruklu yıldız gibi dünyamıza çarptı gitti. Başını eğmeyen bir duruşu vardı” dedi.

Derya Baykal "Bilgeler ölmez, varsayalım ölmedin” diye seslendi.

'70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor'

Cihat Tamer “70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor, ama inadına 70 yıldır tiyatro yapıyoruz biz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı hep” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın notu okunduktan sonra, protokol adına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuştu.

Uğurlama töreni, Mert Baykal’ın hazırladığı kısa film ile sona erdi. Şensoy, salonu tamamen dolduran sevenlerinin alkışlarıyla uğurlandı.

Törene ayrıca Orhan Aydın, Bedri Baykam, Metin Coşkun, TKP heyeti, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fuat Güner, Nejat Yavaşoğulları, Fethi Kantarcı, Necmi Yapıcı da katıldı.