Ferhan Şensoy anıldı: 'Eğilip bükülme devrinde değiliz...'

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'u geçen yıl bugün kaybetmiştik. Şensoy ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla anıldı.

Haber Merkezi

"Orta yolcu biri değilim; sanatta da gündelik hayatta da böyle bir tavrı kabul etmiyorum. Sağ parti seçmeninden oy devşirmeye çalışan politikacıları çok gördük, bugüne dek başarılı olduklarına tanıklık etmedik. Eğilip bükülme devrinde değiliz. Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var!" demişti aramızdan ayrılmadan kısa süre önce.

Ülkesinden umudu kesmeyen, inatçı, üretken bir aydındı Ferhan Şensoy.

Geçen yıl bugün geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında aramızdan ayrılmıştı, geriye büyük bir üretim ve miras bırakarak.

Bugün hem sevenleri hem de ailesi tarafından hem mezarı başında hem de geriye bıraktığı eserlerle anıldı.

Ölümünün yıldönümünde Şensoy'u bir kez daha saygıyla anıyoruz.

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