Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da Rus Gazprom'la anlaşma yaptı

Beşiktaş futbol takımıyla Vodafone'un 10 yıllık anlaşması bu sezon sonunda bitiyor.

Sözcü'nün haberine göre; Vodafone ile 2013 yılında yaptığı anlaşma ile 5 yıllık göğüs reklamı için 29 milyon dolar, 15 yıllık stat isim hakkı içinse 116 milyon dolar alan Beşiktaş yeni anlaşma Rusya'nın doğalgaz şirketi Gazprom ile el sıkışmaya hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Schalke'nin tüm sponsorlukları durdurmasının ardından Rusya'nın en büyük doğalgaz dağıtım şirketi Gazprom, sponsorluk faaliyetlerini başka bir ülkeye devretme kararı almıştı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller'in davet üzerine önümüzdeki hafta Rusya'ya gidecek. Varılan 5 yıllık anlaşmaya göre 3 yıllık stat ismi sponsorluğu için Beşiktaş 60 milyon avro alacak. Geriye kalan 2 yıl için ise taraflar yeniden masaya oturacak.

Ayrıca Gazprom'un Beşiktaş'ın Lokomotiv Moskova'dan yıldız bir ismin transferine de destek olacağı öğrenildi.

Savaşın ardından Alman kulübüyle 15 yıllık sponsorluk bitti

Gazprom ile Schalke 04 arasındaki 2007 yılında başlayan sponsorluk ilişkisi 2022 yılında son bulmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının ardından 24 Şubat 2022'de formasındaki Gazprom göğüs reklamını kaldıran Schalke 04, dört gün sonra yaptığı açıklamada da "Yönetim Kurulu, kulüp denetleme kurulunun onayıyla, Schalke 04 ve Gazprom arasındaki ortaklığın anlaşma süresi sona ermeden bitirilmesine karar verdi" ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe Gazprom'un takımıyla işbirliği anlaşması yapmıştı

Fenerbahçe Kulübü, Mart ayı sonunda Gazprom'un sahip olduğu Zenit takımıyla iki yıllık işbirliği anlaşması yapıldığını duyurmuştu.