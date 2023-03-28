Fenerbahçe Rus Gazprom'un takımıyla işbirliği yapacak

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, Rus kulüp Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığı belirtildi.

Anlaşma neticesinde antrenör değişim ve eğitim programlarıyla profesyonellerin eğitimi ve değişiminin yapılabileceği, Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olunacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz” denildi.

Zenit Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kulüplerin amatör futbolu ortaklaşa geliştireceği ve Gazprom Akademi ile Fenerbahçe futbol okulu arasında ikili oyuncu değişimi için programlar oluşturacağı bildirildi.

Açıklamada, “Zenit, Fenerbahçe ile işbirliğinin verimli olacağına ve kulüplerin hem kısa ve orta vadede hem de uzun vadede kapsamlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olacağına inanmaktadır” denildi.

Zenit kulübü, Rus doğalgaz şirketi Gazprom'a ait.