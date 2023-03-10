Fenerbahçe'den İspanyol polisi hakkında şikayet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında Sevilla'ya konuk oldu. Maç sırasında İspanyol polisinin Fenerbahçe taraftarına saldırısı görüntülere yansıdı. Sarı Lacivertliler bu görüntüler üzerine harekete geçti.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın dün Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçını izlemek için İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik.

Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen Kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliğimiz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."