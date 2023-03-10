Fenerbahçe taraftarlarından Sevilla’da 'hükümet istifa' sloganı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe İspanya ekibi Sevilla’yla karı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 2-0 mağlup olduğu müsabaka öncesinde Avrupa’nın birçok ülkesinden takımlarını desteklemek için Sevilla’ya giden sarı-lacivertli taraftarlar, Katedral Meydanı’nda bir araya geldi.
Fenerbahçeliler, ilk olarak iki hafta önceki Konyaspor maçında attığı sloganı Sevilla’da da tekrarladı: “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!”
Fenerbahçe taraftarlarından Sevilla’da 'hükümet istifa' sloganıhttps://t.co/ODDuTmEjRy pic.twitter.com/c3IC3ZAjXV— soL Haber (@solhaberportali) March 10, 2023
İspanyol polisinden Fenerbahçe taraftarına saldırı
Taraftarla tribünde ise polis müdahalesine maruz kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken bir anda Fenerbahçe tribününe giren İspanyol polisi, sarı-lacivertli takım lehine tezahüratta bulunan taraftarlara copla saldırdı.
Müdahale nedeniyle bazı taraftarlar yaralandı