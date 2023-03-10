Fenerbahçe taraftarlarından Sevilla’da 'hükümet istifa' sloganı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe İspanya ekibi Sevilla’yla karı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 2-0 mağlup olduğu müsabaka öncesinde Avrupa’nın birçok ülkesinden takımlarını desteklemek için Sevilla’ya giden sarı-lacivertli taraftarlar, Katedral Meydanı’nda bir araya geldi.

Fenerbahçeliler, ilk olarak iki hafta önceki Konyaspor maçında attığı sloganı Sevilla’da da tekrarladı: “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!”

İspanyol polisinden Fenerbahçe taraftarına saldırı

Taraftarla tribünde ise polis müdahalesine maruz kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken bir anda Fenerbahçe tribününe giren İspanyol polisi, sarı-lacivertli takım lehine tezahüratta bulunan taraftarlara copla saldırdı.