Bursaspor'a verilen ceza belli oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü haftasında oynanan Bursaspor-Amedspor maçında Bursaspor taraftarları faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen "beyaz toros" ve "yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartını açmış, Amedsporlu futbolculara saldırılar olmuş ve sahaya bıçak ve mermi gibi yabancı maddeler atılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) söz konusu olayların ardından Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

"Bursaspor Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT'nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Aşkın Değirmenci'nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü görevlisi Aybars Türkkan'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."