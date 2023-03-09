Amedspor'a saldırıya sahip çıkan Bahçeli'ye Bursaspor’dan hediye forma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amedspor'a ırkçı saldırının ardından yaptığı açıklamada "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor'dan da bahsedilemeyecektir. Bursaspor taraftarlarını buradan selamlıyorum" demişti.

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyet, Bursaspor’un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ni ziyaret etti. Futbolcularla buluşup galibiyet tebriklerini ileten MHP Bursa İl Teşkilatı, gelecek maçlar için de başarı dileklerinde bulundu.

'Arkanızda olmaya devam edeceğiz'

Kalkancı, “Genel Başkanımızın, size selamını iletiyorum. Yarın, inşallah sizlerin selamını ve hediyelerinizi ona götüreceğim. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Azminiz, inancınız bize, şehrimize ve taraftarımıza umut verdi. İnşallah bu azim ve umutla Bursaspor hak ettiği yerlere gelecek. Bizler elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızda ve arkanızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu, MHP heyetine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adının yazılı olduğu forma hediye etti

Ne olmuştu?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Amedspor, deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşma öncesi Amedspor kafilesinin kaldığı otel önünde gece geç saatlerde havai fişek atılmıştı.

Maç öncesi başlayan gerginlik sahaya da yansıdı. Futbolcular arasında yaşanan gerginliğin yanı sıra tribünlerden de sahaya birçok yabancı madde atılmıştı. Tribünlerde ise, ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’ pankartları açılmıştı.