Fenerbahçe'den Eda Erdem kararı: Heykeli dikilecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Koç, "Önce Milletler Ligi'ni, sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanları ülkemizi çok mutlu etti. Kaptan Eda Erdem'e, Savunma Bakanı Gizem'e, Türk oğlu Türk olan Vargasımız'a ve Aslı Kalaç'a özel parantez açmak istiyorum. Hem ülkemizi hem bizi çok mutlu ettiler. Yönetim kurulu toplantısı neticesinde Yoğurtçu Parkı'nda Alex, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak" dedi.

Eda Erdem'in heykele ilişkin henüz haberinin olmadığını söyleyen Koç, "Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Uçakta mı değil mi bilmiyorum ama gani gani hak etti. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir" ifadelerini kullandı.

Eda Erdem'den açıklama

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Eda Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe’deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim. Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler. Saygı ve sevgilerimle."