Fenerbahçe Stadyumu'nun adı 'Fenerbahçe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu' oluyor

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin "Fenerbahçe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi için önemli bir adım atıldı.

Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul toplantısında yapılan oylama ile söz konusu karar kabul edilirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe duruşuna, bağlılığına baktığımız zaman, stadımıza Atamızın ismini vermek en çok da bize yakışır diye düşünüyoruz" dedi.

Toplantıda üyeler, oy birliği ile isim değişikliği yetkisini yönetim kuruluna verilmesini kabul etti. Böylece Fenerbahçe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu ismi kesinleşti. Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gerekli izin alındıktan sonra resmileşecek.