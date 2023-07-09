'Fenerbahçe stadının ismi değiştirilecek' iddiası

1907 Fenerbahçe Derneği’nin 30. kuruluş yıldönümü töreninde dernek başkanı Rıfat Perahya’nın önerisiyle gündeme gelen Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin adının Atatürk Stadı olması için çalışmalar son aşamaya geldi.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Saracoğlu ailesi ile yaptığı görüşmenin ardından onaylarını alarak projeyi netleştirdi.

Koç daha önce yaptığı açıklamada "Stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız" demişti.

Bu gelişmelerden sonra stadın yeni adı Fenerbahçe Atatürk Stadı Ülker Spor Kompleksi olacak.

Ali Koç’un bu kararı önümüzdeki günlerde açıkladıktan sonra 29 Ekim itibarıyla hayata geçmesi bekleniyor.