Fenerbahçe Spor Kulübü Yargıtay'ın Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararlarının onamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 'şimdi hesap zamanı' denildi.
Açıklamanın tam metni şöyle;
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den beraat kararları sonrası açıklama: Şimdi hesap zamanı
Fenerbahçe Spor Kulübü futbolda Yargıtay'ın 'futbolda şike davası'nda verilen beraat kararlarını onamasına ilişkin açıklama yaptı.
Haber Merkezi
Fenerbahçe Spor Kulübü Yargıtay'ın Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararlarının onamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 'şimdi hesap zamanı' denildi.
Açıklamanın tam metni şöyle;