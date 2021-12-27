Aziz Yıldırım'ın beraat kararı onandı

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Mosturoğlu, açıklamasında 3 Temmuz 2011’de başlayan ceza yargılaması sürecinin sona erdiğini ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kendisiyle birlikte Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu hakkında vermiş olduğu beraat kararının onandığını aktardı.

Mosturoğlu’nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn. Aziz Yıldırım, Sn. İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu beraat kararı, Yargıtay 5.Ceza Dairesi tarafından onanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun".