Fenerbahçe: 3 Temmuz kumpası davasında önemli karar

Fenerbahçe, 3 Temmuz davası sürecindeki son gelişmelere dair açıklamada bulundu.

"Eski Başkanımız Aziz Yıldırım tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, 3 Temmuz kumpası sürecinde usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından tespit edilen 38 hakim ve savcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı" denilen açıklamada, "Ayrıca TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, eski Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM ) kararına uygun olarak yeniden yargılama talebini kabul etti ve ceza tayinine yer olmadığına karar verdi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:



Bu karar, Kulübümüzün bu mücadelenin her adımında ne kadar haklı olduğunu, hakkının nasıl yendiğini bir kez daha ortaya koydu.



4 Kasım 2021 tarihli TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararı şöyle:



İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU'nun PFDK'nın 06.05.2012 tarih ve E.2011-2012/10 K.2011-2012/1341-1348-1355 sayılı kararları hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 15.06.2021 tarihli (CASE OF EKŞIOĞLU AND MOSTUROĞLU v. TURKEY) kararı dikkate alınarak yargılamanın iadesi talebinin kabulüne ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verildi. Yapılan inceleme neticesinde adı geçen kişi hakkındaki AİHM kararı, bu kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal tespit edilen ilgili maddeleri ve dosya içindeki deliller bir arada değerlendirilerek CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)



MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU'nun, PFDK'nın 06.05.2012 tarih ve E.2011-2012/10 K.2011-2012/1348 sayılı kararı hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 15.06.2021 tarihli (CASE OF EKŞIOĞLU AND MOSTUROĞLU v. TURKEY) kararı dikkate alınarak yargılamanın iadesi talebinin kabulüne ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verildi. Yapılan inceleme neticesinde adı geçen kişi hakkındaki AİHM kararı, bu kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal tespit edilen ilgili maddeleri ve dosya içindeki deliller bir arada değerlendirilerek CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu) arar verilmiştir.”