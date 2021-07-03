Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı 3 Temmuz videoları

3 Temmuz 2011'deki 'Şike Operasyonu'na ilişkin Haziran ayı başında verilen kararda, operasyonun Cemaat kumpası olduğu belirtilirken, 3 Temmuz'un yıl dönümünde Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe’nin, Cumhuriyet tarihinin en kirli, en hain, devletin tüm kademelerini cebren ve hile ile ele geçirmiş bir terör örgütünün saldırısına uğramasının üzerinden tam 10 yıl geçti. Başkanı, camiası, yöneticisi, sporcusuyla 3 bin 650 gün, 87 bin 600 saat önce direnişi başlattı, hainlere karşı sarı-lacivert bir duvar ördü!" denilirken, operasyonda rolü olanlardan hesap sorulana kadar mücadelenin bitmeyeceği söylendi.

Trabzonspor ise 3 Temmuz dolayısıyla İngilizce bir video yayınlayarak "Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, şikeciler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol İstiyoruz! Adalet istiyoruz!" ifadesini kullandı.