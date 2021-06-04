'Şike Kumpası Davası'nda karar: Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası

Cemaat'in "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Samanyolu Yayın Grubu Genel Müdürü Hidayet Karaca'ya "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapis cezası verildi.

Şike soruşturmasını başlatan polis Ahmet Kalender'e, en az 588 yıl hapis cezası verildi.

Yine futbolda şike soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç davanın sonuçlanmasından sonra "Bu insanların bu kadar güç sahibi olmaları, devletin kılcal damarlarına sızarak istedikleri her şeyi yapacak hale gelmeleri... Nasıl müsaade edildiyse, bundan yeterince ders alınması lazım" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Av. Fethi Pekin "Mahkeme başkanı, sanıklar tarafından tehdit edildiklerini fakat buna kulak asmadıklarını belirttiler" diye konuştu.