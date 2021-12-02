Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kadına şiddete karşı maç

Galatasaray ile Fenerbahçe, kadına şiddete karşı ortak bir bildiri yayınladı.

Ortak açıklamada cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddete karşı iki kulübün kadın futbol takımlarının toplumsal farkındalık amacıyla iki maç yapacağı belirtildi.

İki kulübün yayınladığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak 1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz...

Kadınlara uygulanan her türlü şiddeti, kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri, eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz!

Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz.

Bu maçın tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağını biliyoruz!"

Maç tarihleri

Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüpleri Kadın Futbol Takımları iki kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki ilk maç 7 Aralık 2021'de saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak.

İkinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.