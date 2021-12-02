Fulya Öztürk'ün annesi: Bütün kadınlar için konuşmaya devam edeceğim

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020’de Fulya Öztürk’ü çalıştığı pastanede ateşli silahla katleden eski eşi Hasan Ozan Baştosun’un yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Bayraklı 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Öztürk'ün ailesi ve avukatları katılırken, sanık Baştosun ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada ifade veren Öztürk'ün kardeşi Aynur Öztürk, ablasının hamileyken bile şiddete uğradığını belirtti. Mahkemede dinlenen diğer tanıklar da sanığın Öztürk'e şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini ifade ederken, Öztürk ailesinin avukatları sanığın "tasarlayarak insan öldürme" suçundan en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

İfadelerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa ait olan ancak olaydan önce Fulya Öztürk'ün kullanmaya başladığı cep telefonunun bilirkişi incelemesine gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti davayı 7 Ocak 2022 tarihine erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatı Barış Özbay “Fulya Öztürk pek çok kadın gibi evlilik sürecinde de şiddete uğrayan bir kadındı. Biz sanığın en ağır hadden, tasarlayarak insan öldürme suçundan ceza alması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Fulya Öztürk’ün annesi Hüsniye Öztürk de “Sonuna kadar kızımın sesi olmaya devam edeceğim. Kızımın konuşamadıklarını ben konuşacağım. Bütün kadınlar için konuşmaya hazırım ve devam edeceğim, adalete güveniyorum” dedi.