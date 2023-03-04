Fenerbahçe seyircisiz oynadığı Kayserispor maçından galip dönüyor

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin taraftarları tribünde yer almadı.

Fenerbahçe Konyaspor maçında geçen hafta tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganları üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "maçların seyircisiz oynanmasını" istemişti. Ertesi gün Beşiktaş tribünlerinden de "hükümet istifa" sloganları yükselmiş, Bahçeli Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılmıştı.

Birçok Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına "spor karşılaşmalarından men" cezası verildiğine dair tebligatlar gönderilmişti. Taraftarlar hakkında savcılığın soruşturma başlattığı da öğrenilmişti.

Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'nun da "güvenlik gerekçesiyle" aldığı Fenerbahçe taraftarı için deplasman yasağı kararı itiraz üzerine mahkemeye taşınmış, Kayseri 2. İdare Mahkemesi ara kararında deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti.

Öte yandan bugünkü Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe maçını izleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bir grup MHP'li Kayserispor taraftarının "Devlet Bahçeli” sloganlarıyla saldırıda bulunduğu, Özdağ'ın bunun üzerine tribünü terk ettiği öğrenildi.