Hakkında işlem yapılan Fenerbahçe taraftarı sayısı açıklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta yapılan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında, tribünlerde “Hükümet istifa” sloganı atılması nedeniyle 35 bin kişi hakkında tedbir uygulandığı iddialarının doğru olmadığını, sadece 23 taraftar hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Geçen cumartesi günü Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması sırasında, tribünlerde “Hükümet istifa” sloganı atılmıştı. İktidar temsilcilerinin taraftarları hedef göstermesinin ardından Fenerbahçeli bazı taraftarlar, seyirden men edildiklerine dair tebligat almıştı.

Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bugün yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanan spor müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklılık tedbiri uygulanmış olup, bazı basın/ yayın organlarında yer bulan ‘35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı’ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”