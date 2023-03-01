Fenerbahçe: Futbol tarihine kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır

Fenerbahçe kulübü, Kayserispor maçı öncesi alınan taraftar yasağına ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 1, 2023
Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak,
bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/tIgfMDCSBr