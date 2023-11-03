Fenerbahçe Dilan ve Engin Polat'ın sponsorluğunu iptal etti

Fenerbahçe, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tüm mal varlıklarına el konulan ve gözaltına alınan Polat çiftinin sponsorluğunu iptal etti.

Fenerbahçe web sitesinden sponsorluklar bölümünden ismi kaldırılan Dilan Polat'ın yanı sıra eşi Engin Polat'ın sponsorluğu da iptal edildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı ile “Tayt Arkası Sponsorluğu” olan Dilan Polat ve Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı "Forma Sponsoru" olan Engin Polat'ın Fenerbahçe ile tüm ilişkileri kesildiği duyuruldu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın, Sultanlar Ligi’nin beşinci haftasında Beşiktaş'ı konuk ettiği maça Dilan Polat şortlarıyla çıkmaları taraftar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.