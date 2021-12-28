Fenerbahçe Beko’da üç kişinin testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, erkek basketbol takımında yer alan iki sporcunun ve teknik ekipte yer alan bir kişinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, “Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 28, 2021
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. pic.twitter.com/xfYckEpL5r