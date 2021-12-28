Fenerbahçe Beko’da üç kişinin testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko, erkek basketbol takımında iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanının testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi

Kulüpten yapılan açıklamada, erkek basketbol takımında yer alan iki sporcunun ve teknik ekipte yer alan bir kişinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, “Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Haber

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi