Fenerbahçe Beko’da üç kişinin testi pozitif çıktı

Bilgilendirme



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.



Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. pic.twitter.com/xfYckEpL5r