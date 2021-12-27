Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 29 Aralık Çarşamba günü oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı, İspanya ekibindeki Covid-19 vakaları sebebiyle ertelendi.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ertelenmesini istediği ve bunun kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, İspanya temsilcisinde Covid-19 testi pozitif çıkan isimlere son olarak Sergio Llull ile Jeffery Taylor'ın eklendiği belirtildi.

Real Madrid takımında, geçen hafta Anthony Randolph, Guerschon Yabusele, Juan Nunez, Adam Hanga, Fabien Causeur ve Vincent Poirier'in Kovid-19'a yakalandığı bildirilmişti.

Öte yandan, Real Madrid'de başantrenör Pablo Laso ile Thomas Heurtel'in de iki hafta önce koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.