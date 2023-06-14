Fenerbahçe 5 yıldızlı forma nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.

TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası seremonisinde giydiği 5 yıldızlı formalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

5 yıldız tartışması nedir?

TFF, mevcut Süper Lig'in başlangıcını resmi olarak 1959 yılı kabul ediyor. Yönetmenliğe göre ise her 5 şampiyonluğa bir yıldız veriliyor.

Bu tabloda Galatasaray 23 şampiyonlukla 4 yıldız takarken, Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldız takıyor.

Önceki yıl 1959 öncesi şampiyonlukların da kabul edilmesi için başvuru yapan Fenerbahçe, bu nedenle formasındaki 3 yıldızı kullanmamıştı. Fenerbahçe önümüzdeki yıl için ise 1959 öncesi şampiyonluklarla 28 şampiyonluğu olduğunu belirtip 5 yıldız kullanacağını açıklamıştı.