TFF Başkanı Fenerbahçe'nin '5 yıldız' kararına ilişkin tavrını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşi, Fenerbahçe'nin yeni sezonda 3 yıldız yerine 5 yıldızlı forma giyme kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin Hürriyet gazetesinde yer alan açıklamasında Büyükeşi, "Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olamaz" derken, "TFF’nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız" ifadesini kullandı.

5 yıldız tartışması nedir?

TFF, mevcut Süper Lig'in başlangıcını resmi olarak 1959 yılı kabul ediyor. Yönetmenliğe göre ise her 5 şampiyonluğa bir yıldız veriliyor.

Bu tabloda Galatasaray 22 şampiyonlukla 4 yıldız takarken, Fenerbahçe 19, Beşiktaş ise 16 şampiyonlukla üçer yıldız takıyordu.

Geçen yıl 1959 öncesi şampiyonlukların da kabul edilmesi için başvuru yapan Fenerbahçe, bu nedenle formasındaki 3 yıldızı kullanmamış, bu sene ise 1959 öncesi şampiyonluklarla 28 şampiyonluğu olduğunu belirtip 5 yıldız kullanacağını açıklamıştı.

TFF Fenerbahçe'nin Nihat Özdemir döneminde yaptığı başvuruyu işleme koymamış, yeni yönetim de öncelikli gündem maddelerinden biri olmadığını dile getirmişti.