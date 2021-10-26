Fener Rum Patriği Beyaz Saray'da Biden ile görüştü

12 günlük bir resmi ziyaret için Washington’da bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray’da kabul edildi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

VOA'da yer alan habere göre, Bartholomeos, Beyaz Saray ziyareti öncesinde de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. Blinken ve Bartholomeos görüşmesinin gündemi iklim değişikliği oldu. Blinken "Bartholomeos’un çabalarının muazzam bir fark yarattığını" dile getirdi. Patrik Bartholomeos da, ABD yönetiminin verdiği desteğe teşekkür etti ve ‘‘Başkan Joe Biden tarafından karşılanmak bir onur ve ayrıcalık’’ ifadesini kullandı.

81 yaşındaki Bartholomeos’un, uzun yolculuk ve yoğun programı nedeniyle yorgunluk yüzünden rahatsızlandığı ve Pazar günü hastanede kontrol alındığı açıklanmıştı. Bartholomeos, hastaneden taburcu edilmesinin ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunda Büyükelçi Murat Mercan’ın kendisi adına verdiği kahvaltıya katıldı. Kahvaltıya Yunanistan’ın Washington Büyükelçisi Papadopoulou ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Olson da katıldı.

Bartholomeos ziyaretleri kapsamında başkent Washington’da bazı dini programlara da katılacak.