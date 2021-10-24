Fener Rum Patriği Bartholomeos ABD'de hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos’un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmemesi üzerine doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

12 gün sürecek ABD ziyaretine 23 Ekim'de başlayan Bartholomeos'un ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ile Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile görüşmesi planlanıyordu.