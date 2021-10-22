Fed, üst düzey yetkililerin hisse ve tahvil alımlarını yasakladı

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) iki bölgesel başkanın bazı tartışmalı hisse senedi işlemlerinin açığa çıkmasının ardından, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ve Boston Fed başkanı Eric Rosengren görevi bırakma kararı almıştı.

Bloomberg'deki habere göre, Fed yaptığı açıklamada bölgesel banka başkanlarının, politika yapıcılarının ve diğer üst düzey yetkililerin bireysel hisse senedi ve tahvil satın almalarını yasaklayacağını duyurdu.

Fed ayrıca, Merkez Bankası’na olan güvenin sarsılmasına yol açan skandalın ardından aktif ticareti de kısıtlayacağını açıkladı.

Karar kapsamında, bölgesel banka başkanlarının, politika yapıcıların ve üst düzey Fed yetkililerinin yatırım fonları gibi çeşitlendirilmiş yatırım araçlarını satın almakla sınırlandırılacağı da belirtildi.