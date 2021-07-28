ABD merkez bankası Federal Rezerv Bankası (Fed), politika faizi açıkladı.
Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Karar oybirliğiyle alındı.
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Fed faiz kararını açıkladı
Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Dış Haberler
ABD merkez bankası Federal Rezerv Bankası (Fed), politika faizi açıkladı.
Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Karar oybirliğiyle alındı.