Fazıl Say'dan Nagehan Alçı'ya yanıt: Senin bineceğin tek otobüs...

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Karadeniz turunda Nagehan Alçı'nın yer alması ve geçtiğimiz günlerde Alçı'ya bir de röportaj vermesi piyanist Fazıl Say'ı kızdırmış, Say "Alay mı ediyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul’u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu" demişti.

Fazıl Say ayrıca İmamoğlu'nun asla cumhurbaşkanlığına aday gösterilmemesi gerektiğini dile getirmişti.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Say'ın bu sözlerine yanıt vererek, "Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ancak ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir" dedi.

Say, Alçı'nın bu sözlerine yanıt vererek "Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin “algı” yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum! Bu yüzden! + Erdoğan da konserime geldi. Dinledi. Tebrik etti. Nokta!" ifadesini kullandı.