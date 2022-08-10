Fazıl Say'dan İmamoğlu'na tepki: Alay mı ediliyor bizlerle, asla aday gösterilmemeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunda Nagehan Alçı'nın da yer alması tepki çekmişti.

Bu olayın ardından İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya verdiği röportaj da tepki konusu oldu.

Daha önce cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmeli önerisinde bulunduğu İmamoğlu'na tepki gösteren Say, "İmamoğlu’nu aday filan asla göstermemeli CHP. Alay mı ediyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul’u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu" dedi.