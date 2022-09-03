Fazıl Say'dan konser yasaklarına: 'Kabak tadı verdi...'

Diyanet-Sen Çorum şube başkanı İsmail Şanal, Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin programının iptal edilmesini istemişti.

Şarkıcı Aleyna Tilki gericilerin hedef göstermesi sonrası konserinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" diyerek tepki göstermişti.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da Aleyna Tilki'ye destek verdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Say, "Aleyna Tilki de iptal edilmiş. Kabak tadı verdi bu yasaklar. Ne istiyorlar sahnedekilerden? Değişim şart. Dostlar. ŞART!!" ifadelerini kullandı.