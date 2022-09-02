Aleyna Tilki'nin de konseri iptal edildi: 'Yaratılan baskıya çok üzülüyorum'

Türkiye’de festivaller ve konserler çeşitli bahanelerle iptal edilmeye devam ediyor. Şarkıcı Aleyna Tilki de konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; konserlerinin iptal edilmesine, "Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum. Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak" diyerek tepki gösterdi.

Tilki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok üzgünüm..

Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum.

Çocukluğumdan beri sustuklarımı, yaşadıklarımı sahnede şarkılarımla iyileştirmek yaşamdaki tek yolum..

Benden sahnemi aldığınızda, benim yaşadıklarımı sindirebileceğim bir hayatım olmayacak…

Ve beni etrafımdakiler dahil herkes üzüyor.

Pandemi zaten çok zor bi dönemken, şuan ülkemizde konser yapmak da o kadar zor ki…

Hadi ben konsere ruhen ihtiyaç duyuyorum.

Benim ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor…

Hepimizin iyileşmesi için daha çok müziğe, konsere ihtiyaç var."

Gericiler hedef göstermişti

Diyanet-Sen Çorum şube başkanı İsmail Şanal, Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin programının iptal edilmesini istemişti.

Kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet-Sen Şube Başkanı Şanal, "İnancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan birilerini İlçemizde görmek istemiyoruz" demişti.