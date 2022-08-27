Gericiler şimdi de Aleyna Tilki'yi hedef göstermeye başladı: 'Konseri iptal edilsin'

Diyanet-Sen Çorum şube başkanı İsmail Şanal, Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin programının iptal edilmesini istedi.

Kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet-Sen Şube Başkanı Şanal, "İnancına katkı sağlamayan,Dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan birilerini İlçemizde görmek istemiyoruz." dedi.

Şanal, “Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşı çıktıklarını” derken, “Şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkaya almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.