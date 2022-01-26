Fazıl Say'dan kendisini hedef alanlara yanıt

İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının olduğu gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun restoranda yemek yediği görüntülerin tartışılmasına Fazıl Say da katılmıştı.

Söz konusu tartışmalar devam ederken Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu çiftiyle çektirdiği bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Say, "Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş, eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımının ardından hem AKP'liler hem de MHP'liler tarafından hedef alınan Fazıl Say, sosyal medya hesabından kendisini hedef alanlara yanıt verdi.

Paylaşımlarına ''Naçizane, sevenimiz sevmeyenimiz bir çift söz etmek isterim'' diye başlayan Say, şu ifadeleri kullandı:

''İlki şu; 1- “Yamuk ağızlı Fazıl”. (Bu benim kırıldığım alındığım bir şey değildir.) Ben tavşan dudak doğumluyum.(3 dudak) Zordur. 4 ameliyatım var. Yine de; Görüntü tam düzelmez. Gerçek bu. Fiziksel olarak durum bu.

Keza; ikincisi; Dişlerim; Tavşan dudak sebebi; iç damaklarda çıkanları oldu. Hacettepe’de 9 yıl süren (ve 17 yaşımda biten) çok yorucu bir ortondonti metodu ile, dişler, öne çekildi, yerleştirildi. Çok iyi bakmama uğraşmama rağmen, çok sağlıklı değil ve iyi değil. Ne diyeyim?

3- Sanatçıları tutkuları ile başbaşa bırakın. Ve unutmayın;Ülkeleri en çok temsil eden sanatçılardır. Sanat içini dökmektir.Aynadır. Çağrıdır. 52 yıllık geçtiğim yolda, dünyada,ve ülkemde;bazı şeyleri başardığımı ve çok ürün bıraktığımı düşünüyorum. O kadar Ne daha az ne daha çok.

4- Hayatımda hiç bir zaman her hangi bir siyasi rol, devlet görevi almak istemedim, istemeyeceğim. Öyle bir ilgim yok. İnsan olarak düşündüklerimi yazarım, o kadar. Belediyelerle yıllardır konserim filan olmadı. Olmasını da istemiyorum. Aslında olması doğal. Ama laf edilir.

Son olarak da; 5- Özür dileyecek bişey yazdığımda merak etmeyin. özür dilerim elbet. Ortada özür dilenecek bir şey yok. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum. Nokta! “Özür diletmek” ne kadar aciz bir durum. Ne kadar cılız! Kimseden özür dileyeceğim bir şey yazmadım! Onlar??''