Fazıl Say, Genco Erkal'a açılan Cumhurbaşkanına hakaret davasına tepki gösterdi.
Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kulladı:
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fazıl Say'dan Genco Erkal paylaşımı: Korkaklar!
Fazıl Say, Genco Erkal'a Cumhurbaşkanına hakaret davası açılmasına ilişkin 'Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun! O kadar!' dedi.
Haber Merkezi
Fazıl Say, Genco Erkal'a açılan Cumhurbaşkanına hakaret davasına tepki gösterdi.
Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kulladı: