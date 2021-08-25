Fazıl Say'dan Genco Erkal paylaşımı: Korkaklar!

Fazıl Say, Genco Erkal'a Cumhurbaşkanına hakaret davası açılmasına ilişkin 'Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun! O kadar!' dedi.

Haber Merkezi

Fazıl Say, Genco Erkal'a açılan Cumhurbaşkanına hakaret davasına tepki gösterdi.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kulladı:

Genco Erkal yalnız değildir. Genco Erkal Türkiyedir! Efsane sanatçımızdır. 83 yaşındadır ve Açılan SAÇMASAPAN “CB’ye hakaret”(?) davasında 4 yıl hapsi isteniyor. “Yazıklar olsun” demiyorum. Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun! O kadar!!

Korkaklar! Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!!! #GencoErkalYalnızDeğildir

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Genco Erkal hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddianamesi