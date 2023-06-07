'Faturaları silin' diyen Kılıçdaroğlu'na hatırlatma: 'Belediyeniz depremzedelere su faturası keseceğini duyurdu'

6 Şubat depremlerinden etkilenen iller 'afet bölgesi' ilan edilmiş ve bu illerde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay boyunca ertelendiği açıklanmıştı. Haziran ayının gelmesiyle beraber elektrik dağıtım şirketleri ve belediyeler yeniden fatura göndermeye başladı. Üç aylık borcun toplu tahsil edilmek istendiğini gören depremzedeler uygulamaya tepki gösterdi.

Depremzedelere destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geriye dönük fatura talep edenlerden birinin CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu 'unuttu'. Dağıtım şirketlerine ''insafınız ve insanlığınız yok sizin'' sözleriyle seslenen Kılıçdaroğlu, 'faturaları silin' çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na hatırlatma Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) geldi. Partinin Hatay'daki faaliyetlerinin paylaşıldığı 'Hatay Ayağa Kalkıyor' adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi de depremin olduğu 6 Şubat tarihinden itibaren su faturalarını toplu kesip tahsil edeceğini duyurdu, belediyenizin insaf ve insanlığı hakkında da söyleyecek bir şeyleriniz var mı?'' ifadelerine yer verildi.

Sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi de depremin olduğu 6 Şubat tarihinden itibaren su faturalarını toplu kesip tahsil edeceğini duyurdu, belediyenizin insaf ve insanlığı hakkında da söyleyecek bir şeyleriniz var mı? https://t.co/vWNZE0sfj7 — HATAY AYAĞA KALKIYOR (@HatayAyaga) June 6, 2023

'Çeşmeden akan çamurlu suyun parasını istiyorlar'

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) 1 Haziran itibariyle az hasarlı ve hasarsız binalarda sayaç okumalarına başlayacağını, depremzedelerin ödemelerini 4 taksitle gerçekleştirebileceğini duyurmuştu.

Son üç ayda temiz suya erişemediklerini hatırlatan depremzedeler ise soL'a yaptıkları değerlendirmede ''Zaten çeşmelerden doğru düzgün su akmadı, akan sular da çoğu zaman haberlere yansıdı. Gördü insanlar. Çamur gibiydi. Bazı uzmanlar bu suyla duş bile yapmayın diye uyardı. Şimdi diyorlar ki 6 Şubat tarihinden bu yana ne kadar su kullandınız? Onun parasını alacağız. Utanmıyorlar" sözleriyle tepki göstermişti.

Uygulamaya gerekçe gösterilen 'deprem bölgesindeki maliyetlerin' depremzedelere ödetilmesine itiraz edenler, "Biz burada depremin ilk günlerinden bu yana günlerce, aylarca içecek bir su dahi bulamadık çoğu zaman. Duş almak falan lüks haline geldi. Hâlâ birçok insan için bir lüks. Su için kuyruklara giriyoruz her gün. İyi ama depremzedeler şimdi mi geldi aklınıza?'' demişti.

TKP Hatay için su arıtma cihazı üretti

Kentteki içme suyu sorunu hâlâ çözüm beklerken ilk adımı TKP Hatay İl Örgütü attı. Günlük 30 bin litre sağlıklı içme suyu üretecek dört adet endüstriyel su arıtma cihazı ürettirildi. Bu cihazlarla günlük 120 bin litre sağlıklı içme suyu sağlandı.